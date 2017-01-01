На этом, в комментарии журналистам в парламенте, отметил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.



«Главная проблема, с которой мы сталкиваемся в пенсионной реформе, это то, что количество работающих, которое удерживает действующих пенсионеров уже значительно меньше количества пенсионеров. Около 10 работающих на 12 пенсионеров. Все сейчас работают, ставят логичный вопрос: а кто будет гарантировать, что когда они будут пенсионерами, за них кто-то тоже будет работать и оплачивать им пенсию? Это и есть главная проблема солидарной пенсионной системы, которую мы унаследовали с советских времен. Пытаемся ее изменить, впрочем, еще нет соответствующего законопроекта «, — отметил политик.



«Без дополнительного кредитования за счет кредитов, макрофинансовой помощи или других дополнительных источников финансирования государственного бюджета, нам преодолеть этот дефицит невозможно. Как вариант — переход к накопительной пенсионной системы. Но здесь возникает логичный вопрос, кто тем людям, которые через 10-15 лет выйдут на пенсию, обеспечит выплату пенсий, ведь за этот срок они не успеют накопить достаточно денег в альтернативных накопительных фондах «, — отметил Иван Винник.



«Поэтому нам надо предложить понятный алгоритм нашим международным финансовым партнерам и тогда мы можем рассчитывать на какой-то пакет макроэкономической помощи. При таких условиях может появиться возможность финансировать существующий дефицит пенсионного фонда при переходе из солидарной на накопительную систему «, — резюмировал Иван Винник.

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