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Иван Винник: Главная проблема действующей пенсионной системы в том, что 10 работающих содержат 12 пенсионеров
На этом, в комментарии журналистам в парламенте, отметил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

«Главная проблема, с которой мы сталкиваемся в пенсионной реформе, это то, что количество работающих, которое удерживает действующих пенсионеров уже значительно меньше количества пенсионеров. Около 10 работающих на 12 пенсионеров. Все сейчас работают, ставят логичный вопрос: а кто будет гарантировать, что когда они будут пенсионерами, за них кто-то тоже будет работать и оплачивать им пенсию? Это и есть главная проблема солидарной пенсионной системы, которую мы унаследовали с советских времен. Пытаемся ее изменить, впрочем, еще нет соответствующего законопроекта «, — отметил политик.

«Без дополнительного кредитования за счет кредитов, макрофинансовой помощи или других дополнительных источников финансирования государственного бюджета, нам преодолеть этот дефицит невозможно. Как вариант — переход к накопительной пенсионной системы. Но здесь возникает логичный вопрос, кто тем людям, которые через 10-15 лет выйдут на пенсию, обеспечит выплату пенсий, ведь за этот срок они не успеют накопить достаточно денег в альтернативных накопительных фондах «, — отметил Иван Винник.

«Поэтому нам надо предложить понятный алгоритм нашим международным финансовым партнерам и тогда мы можем рассчитывать на какой-то пакет макроэкономической помощи. При таких условиях может появиться возможность финансировать существующий дефицит пенсионного фонда при переходе из солидарной на накопительную систему «, — резюмировал Иван Винник.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 25 июня 2017   ::  Посмотрели: 87  





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