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Главным принципом государственной политики в сфере образования в законопроекте «Об образовании» провозглашен человекоцентризм — Александр Спиваковский
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования единогласно решил рекомендовать парламенту принять базовый проект Закона Украины «Об образовании», регистрационный номер 3491-д во втором чтении и в целом, как Закон. Об этом заявил Первый заместитель Председателя комитета, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский на брифинге в Верховной Раде.

«Считаю необходимым коротко остановиться на главных новшествах законопроекта, которые будут формировать совершенно новые, прогрессивные принципы развития нашего образования. Прежде всего отмечу, что основным принципом государственной политики в сфере образования в базовом документе провозглашен человекоцентризм. То есть, человек, его судьба, его личный успех и счастье определенные первичной ценностью, от которой зависит благосостояние и развитие государства », — заявил народный депутат.

По словам Александра Спиваковского, в законопроекте, впервые в истории нашей страны, закрепляется по-настоящему гуманистический подход к обучению детей с особыми потребностями, их оптимальной социализации и преодоления их хронической стигматизации в обществе.

«В целом же, главным мотивом нового проекта Закона « Об образовании » стало расширение возможностей для ключевых игроков на образовательном поле — соискателей образования и образовательных учреждений», — подчеркнул Первый заместитель Председателя комитета.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 25 июня 2017   ::  Посмотрели: 81  





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