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Відбулась рада ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області
Відбулось розширене засідання ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області під головуванням Юрія Бардачова, ректора ХНТУ, представників регіонального Центру ЗНО та Департаменту освіти та науки Херсонської облдержадміністрації.

Відбулась рада ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області

Серед питань запропонованих для обговорення – результати ЗНО та практична реалізація закону 6116 про вступ кримських абітурієнтів до українських вишів. Цього року на Херсонщині 6996 випускників, які зареєстувались на ЗНО. На жаль, все менше одинадцятикласників обирають предмети фізика та математика для оцінювання. Це значить все менше спеціалістів прийде в реальний сектор економіки.

А ще проблема – вибір для навчання випускниками українських шкіл вишів Польщі, де система освіти не є кращою, ніж в нашій країні, але вступ абітурієнтів без ЗНО створює переваги іноземним навчальним закладам. За статистикою лише 25% випускників пов'язує своє майбутнє з рідним краєм, на це впливає чимало факторів. Це і рівень розвитку місцевої інфраструктури, і якість знань.

Тож треба суттєво підвищити рівень підготовки педагогів в школах, тим більше з нового навчального року зросте ще на 60-70% рівень заробітної плати вчителів, а базова ставка буде близько 5000 гривень. Через демографічну яму 2000-2001 рр. у вищій школі очікується криза і треба бути готовим до цього. В державі повинна бути Національна програма для забезпечення сталого розвитку регіонів. Сьогодні відчуваємо необхідність прийняття Закону про освіту, який створить умови для розвитку людського капіталу в регіонах.

Українські виші вже розпочали потужну інформаційну кампанію щодо залучення на навчання кримських абітурієнтів, але треба зробити все можливе, аби реалізувати Закон 6116.

Тим більше, це і буде виходом в умовах стагнації для регіональних вузів. Абітурієнти з Криму отримують чимало переваг – бюджетні місця без ЗНО, місце в гуртожитку, перше робоче місце, а біометричний паспорт відкриває нові можливості. Держава піклується про своїх громадян – це варто пам'ятати завжди.






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