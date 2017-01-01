У червні людство відзначає Всесвітній день донора, який визначений за датою народження австрійського лікаря Карла Ландштейнера – відкривача груп крові людини. У Херсонській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням української мови №52 відбувся захід для учнів, який покликаний виховати у наступного покоління повагу до людей, що жертвують свою кров заради життя інших.У залі – почесні донори, представники Товариства Червоного Хреста й закладів охорони здоров’я Херсона, депутати обласної, міської та районної ради.«Медичні технології і обладнання стають все більш досконалими і високоточними, але наука не може створити одного – замінника препаратів крові. І лише одна людина може поділитись своєю кров’ю і допомогти іншій. Я хочу подякувати всім донорам за те, що ви рятуєте життя. Це не просто слова, оскільки людське життя безцінне, і кров, яку ви даруєте, також безцінна», - підкреслила у своємі виступі«Мені дуже приємно бути меценатом на цьому заході. Адже ми вітаємо людей, яких можна назвати янголами-охоронцями. Вони віддають максимально від себе, нічого не вимагаючи навзаєм», - сказавПочесних донорів й тих, хто регулярно здає кров, знають і цінують у спеціалізованому закладі – Центрі служби крові Херсонської обласної ради.«Ми вшановуємо своїх друзів, які частку своєї крові віддають, аби допомогти хворим людям. Всесвітній день донора – це наше спільне свято – тих, хто проявляє жертовність, і нас, медпрацівників, котрі завдяки донорській крові можуть забезпечити препаратами тяжкохворих», - прокоментувала в. о. головного лікаря Центру