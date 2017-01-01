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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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У школі №52 вітали почесних донорів Херсона
У червні людство відзначає Всесвітній день донора, який визначений за датою народження австрійського лікаря Карла Ландштейнера – відкривача груп крові людини. У Херсонській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням української мови №52 відбувся захід для учнів, який покликаний виховати у наступного покоління повагу до людей, що жертвують свою кров заради життя інших.

У школі №52 вітали почесних донорів Херсона

У залі – почесні донори, представники Товариства Червоного Хреста й закладів охорони здоров’я Херсона, депутати обласної, міської та районної ради.
«Медичні технології і обладнання стають все більш досконалими і високоточними, але наука не може створити одного – замінника препаратів крові. І лише одна людина може поділитись своєю кров’ю і допомогти іншій. Я хочу подякувати всім донорам за те, що ви рятуєте життя. Це не просто слова, оскільки людське життя безцінне, і кров, яку ви даруєте, також безцінна», - підкреслила у своємі виступі секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

«Мені дуже приємно бути меценатом на цьому заході. Адже ми вітаємо людей, яких можна назвати янголами-охоронцями. Вони віддають максимально від себе, нічого не вимагаючи навзаєм», - сказав депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков.

У школі №52 вітали почесних донорів Херсона

Почесних донорів й тих, хто регулярно здає кров, знають і цінують у спеціалізованому закладі – Центрі служби крові Херсонської обласної ради.
«Ми вшановуємо своїх друзів, які частку своєї крові віддають, аби допомогти хворим людям. Всесвітній день донора – це наше спільне свято – тих, хто проявляє жертовність, і нас, медпрацівників, котрі завдяки донорській крові можуть забезпечити препаратами тяжкохворих», - прокоментувала в. о. головного лікаря Центру служби крові Ганна Лагутіна.




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