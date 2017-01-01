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СМИ: Компания главы Херсонского областного совета уклоняется от налогов
Следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Херсонской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве внесенном в ЕРДР 20 апреля 2017 года по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «ЭКОЗЕРНО», по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины, сообщает издание МОСТ.

Об этом сказано в нескольких решениях судов, и материалах уголовного дела, копии которых есть в распоряжении редакции.

Основанием для внесения материалов в ЕРДР послужило письмо УСБУ в Херсонской области 19 апреля о том, что служебные лица ООО «ЭКОЗЕРНО» в течение 2016 года путем отражения в налоговом учете бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей от субьектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности на сумму 4,8 млн.грн. уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 800 тыс.грн.

В рамках уголовного производства установлено, что в течение 2015-2016 годов ООО «ЭКОЗЕРНО» отражало в налоговом учете финансово-хозяйственных операций (приобретение и продажа ТМЦ, работ, услуг) с рядом компаний: ЧП «Димакс ЛТД», ЧП «Борисфен-Полигранд-Т», ЧП «Максимал Вангард», ЧП «Региональная зерноторговая компания».

Анализом налоговой отчетности вышеуказанных компаний по цепи поставки установлено отражение операций с изменением номенклатуры товара, что свидетельствует об отображении бестоварных, «фиктивных» операций по покупке-продаже товаров и услуг с изменением номенклатуры товарных позиций по взаимоотношениям с рядом комапаний.

Эти факты свидетельствуют о том, что служебные лица ООО «ЭКОЗЕРНО», путем заключения и выполнения мнимых (фиктивных) сделок по приобретению товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов.

На данный момент точно известно, что предприятие занизило налог на прибыль на 80 547 гривен и ПДВ на 102 455 гривен. Об этом сказано в соответствующем акте ДФС от 26 апреля.

В ходе обыска 13 июня в офисе ООО «ЭКОЗЕРНО» были изъяты документы, подтверждающие операции с указанными фиктивными компаниями.
На данный момент суд дал разрешение на изъятие финансовых документов компаний в банках и офисах.

Учредителями ООО «ЭКОЗЕРНО» являются Игорь Головко, Сергей Плачков и жена главы Херсонского облсовета Ирина Мангер. Сам Мангер до избрания главой облсовета был директором компании.

Сергей Плачков является соучредителем нескольких компаний, связанных с Владиславом Мангером. Ирина Мангер является номинальных учредителем компании, так как постоянно проживает в Австрии. Напомним, что Владислав Мангер уже имеет два протокола о коррупции. В своей прошлогодней декларации он не указал имущество жены, которое позже продал.






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