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Елена Урсуленко поздравила медработников Херсона с профессиональным праздником
Накануне Дня медицинского работника, который празднуется в третье воскресенье июня, в Херсонской городской клинической больнице им. Е. Е. Карабелеша состоялось торжественное собрание.

Елена Урсуленко поздравила медработников Херсона с профессиональным праздником

Поздравить докторов, медицинских сестер, всех работников клиники пришли представители власти города и Суворовского района. Больница Суворовского района, Водников – так называют ее херсонцы.

С недавних пор носит имя доктора, возглавлявшего учреждение на протяжении 40 лет – Евгения Евгеньевича Карабелеша. В это время сложились традиции больницы, которым следует коллектив и сейчас. 12 отделений оказывают специализированную медицинскую помощь не только жителям Суворовского, но и других районов города, области. Городской инсультный центр, отделение отоларингологии, проктологии, сосудистой хирургии работают круглосуточно, чтобы в неотложных случаях прийти на помощь жителям Херсонщины.

«Сегодня мы говорим слова благодарности всем нашим сотрудникам за то, что однажды они выбрали своей профессией подвиг. Спасение жизней иным словом, чем подвиг, не назовешь. Нам есть чем гордиться, нам есть, над чем работать. И сегодня мы заслужили праздник», - поделилась главный врач городской клинической больницы им. Е. Е. Карабелеша, заслуженный доктор Украины Алла Малицкая.

Одной из последних новинок в жизни больницы коллектив обязан решению городского совета. В конце прошлого года, по решению сессии, были выделены деньги на закупку высокоточного оборудования. В учреждения появилась современная рентген-операционная, в которой проводятся рентгенэндоваскулярные вмешательства. Больница начала готовить целую плеяду специалистов для оказания помощи пациентам с инсультами и сосудистой патологией. Лучшим работникам больницы сегодня были вручены грамоты от городской и районной власти.

Елена Урсуленко поздравила медработников Херсона с профессиональным праздником

«Сложно переоценить ту роль, которую играете вы, уважаемые работники здравоохранения, в жизни каждого человека. Вы первыми принимает в свои руки новорожденных, и сопровождаете нас в жизни. Сейчас сложное время – время реформ, но я уверена - результат будет, и горожане смогут получать качественную и своевременную медицинскую услугу. У вас есть самое главное - знания, профессионализм, желание помочь пациенту. Перед властью, общественностью и медработниками стоит одна общая задача – пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний. Хочу поздравить от имени депутатского корпуса с профессиональным праздником и передать слова благодарности", - прокомментировала секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 21:04   ::  Посмотрели: 92  





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