14 червня на позачерговій сесії депутати проголосували за виділення 1,26 мільйона гривень чотирьом комунальним ЖЕКам на погашення заборгованості за витрачену електроенергію. Постачальник через борги відключив від енергопостачання гуртожиток по вул. полковника Кедровського, 2.
За рішенням, ЖЕК-1 Суворовського району отримує майже 278 тисяч, комунальні підприємства „Дніпровський” – близько 508 тисяч, „Таврійський” – 367 тис. грн. і „Центр” – 108 тисяч. Для того, аби погасити борги мешканців гуртожитків, чиновники запропонували зменшити капітальні видатки (навіщо розвиватись?). Натомість кошти платників податків віддали за тих, хто користується електроенергією, але не платить за неї.
З цим категорично не погоджується секретар Херсонської міської ради і вважає, що міський голова повинен ветувати рішення про зміни до міського бюджету. У службовій записці Олена Урсуленко пояснює свою позицію тим, що цим рішенням депутати створили прецедент нецільової витрати коштів, що призводить до соціальної напруги.
„Замість системної роботи Департаменту житлово-комунального господарства нам пропонують „латать дірки”. Зрозуміло, що заручниками ситуації залишаються ті мешканці, які сплачують за енергію. Але торік було виділено півмільйона (!) загальних коштів на встановлення лічильників у гуртожитках на всі енергоносії. Кошти так і залишились неосвоєними, ніхто пальцем не поворухнув, аби подбати про ситуацію. А тепер платники податків міста мають сплатити борги. Я вважаю це нецільовим використанням бюджетних коштів”, – прокоментувала “Українському Півдню
” Олена Урсуленко.
Секретар міськради пропонує призупинити рішення про „Зміни до міського бюджету на 2017 рік” і створити робочу групу за участі чиновників, депутатів, представників громадської ради. Група повинна провести інвентаризацію гуртожитків на предмет енергоємності приміщень. Хоча погашати борги за загальний рахунок, звичайно, простіше, аніж примусити чиновників і працівників КП виконувати свою роботу. Тим більше, це не впершев в Херсоні гроші виділяються на погашення боргів “Обленерго”.
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