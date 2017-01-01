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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

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Будь необычным: уникальный гибрид HYUNDAI IONIQ уже в «Автопланете»
Впервые в Херсоне официальный дилер HYUNDAI «Автопланета» презентует новаторский автомобиль IONIQ.

Будь необычным: уникальный гибрид HYUNDAI IONIQ уже в «Автопланете»

Новые технологии становятся частью повседневности. Неудивительно, что мы долго и упорно не замечаем их присутствия, а потом просто начинаем воспринимать как должное. Это, в первую очередь, касается и авторынка. Новости про электрические и гибридные автомобили в Херсоне набирают все больше популярности, вокруг существует множество мифов.

HYUNDAI IONIQ полностью ломает стереотипы о гибридах. Он не только предлагает лучший в классе расход топлива, но и обладает динамичным характером и привлекательным дизайном. Этот уникальный автомобиль имеет две версии: электрическую и гибридную.

HYUNDAI IONIQ Electric. Типичные вопросы, который задают про новоявленные электрокары: сколько можно проехать на электродвигателе без подзарядки и какая максимальная скорость? Литий-ионная батарея IONIQ Electric обеспечивает запас хода на одной зарядке 280 км. При этом, максимальная скорость 165 км/ч.

HYUNDAI IONIQ Hybrid. 1,6 бензиновый двигатель задает максимальную скорость заряженного динамикой гибрида в 185 км/ч., сохраняя расход топлива 3,4 л/100 км. А отзывчивый 6-ступенчатый робот обеспечивает более быстрые и точные переключения передач.

Динамичный и экономичный HYUNDAI IONIQ Hybrid или полностью электрический HYUNDAI IONIQ Electric – выбор за Вами! У Вас есть уникальная возможность приобретения нового авто: автосалон «Автопланета» выкупает Ваш автомобиль, а разницу, которую необходимо доплатить за новый HYUNDAI Вы сможете взять в рассрочку на 2 года под 0% годовых. Только самые выгодные условия приобретения нового HYUNDAI в «Автопланете».


Официальный дилер HUYNDAI «Автопланета» приглашает познакомиться с автомобилем будущего по адресу:

Г. Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а. Звоните: +38 (050) 494 55 50

Справка: Официальный дилер Hyundai «Автопланета» предоставляет полный спектр услуг:

- в налички более 60 автомобилей;
- проведение on-road и off-road тест-драйва на 2,3 и 5 авто;
- рассрочка под 0% на 2 года;
- оформление КАСКО, ОСАГО и др. страховых продуктов;
- программа Trade-in: обмен авто любой марки на новый Hyundai;
- официальный сервис по обслуживанию автомобилей Hyundai;
- круглосуточный шиномонтаж;
- центр кузовноно ремонта.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 07:17   ::  Посмотрели: 101  





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