Впервые в Херсоне официальный дилер HYUNDAI «Автопланета» презентует новаторский автомобильНовые технологии становятся частью повседневности. Неудивительно, что мы долго и упорно не замечаем их присутствия, а потом просто начинаем воспринимать как должное. Это, в первую очередь, касается и авторынка. Новости про электрические и гибридные автомобили в Херсоне набирают все больше популярности, вокруг существует множество мифов.HYUNDAI IONIQ полностью ломает стереотипы о гибридах. Он не только предлагает лучший в классе расход топлива, но и обладает динамичным характером и привлекательным дизайном. Этот уникальный автомобиль имеет две версии: электрическую и гибридную.HYUNDAI IONIQ Electric. Типичные вопросы, который задают про новоявленные электрокары: сколько можно проехать на электродвигателе без подзарядки и какая максимальная скорость? Литий-ионная батарея IONIQ Electric обеспечивает запас хода на одной зарядке 280 км. При этом, максимальная скорость 165 км/ч.HYUNDAI IONIQ Hybrid. 1,6 бензиновый двигатель задает максимальную скорость заряженного динамикой гибрида в 185 км/ч., сохраняя расход топлива 3,4 л/100 км. А отзывчивый 6-ступенчатый робот обеспечивает более быстрые и точные переключения передач.Динамичный и экономичный HYUNDAI IONIQ Hybrid или полностью электрический HYUNDAI IONIQ Electric – выбор за Вами! У Вас есть уникальная возможность приобретения нового авто: автосалон «Автопланета» выкупает Ваш автомобиль, а разницу, которую необходимо доплатить за новый HYUNDAI Вы сможете взять в рассрочку на 2 года под 0% годовых. Только самые выгодные условия приобретения нового HYUNDAI в «Автопланете».Г. Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а. Звоните: +38 (050) 494 55 50Официальный дилер Hyundai «Автопланета» предоставляет полный спектр услуг:- в налички более 60 автомобилей;- проведение on-road и off-road тест-драйва на 2,3 и 5 авто;- рассрочка под 0% на 2 года;- оформление КАСКО, ОСАГО и др. страховых продуктов;- программа Trade-in: обмен авто любой марки на новый Hyundai;- официальный сервис по обслуживанию автомобилей Hyundai;- круглосуточный шиномонтаж;- центр кузовноно ремонта.