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Херсонці долучились до Всесвітнього дня донора
В обласному центрі служби крові сьогодні аншлаг. У Всесвітній день донора жителі Херсона долучились до акції здачі крові. Приходили організованими групами від установ та організацій, а також ті, хто кожні 3 місяці чи півроку діляться часткою себе для порятунку інших.

Херсонці долучились до Всесвітнього дня донора

З 1944 року центр служби крові існує як самостійний підрозділ у системі обласної клінічної лікарні. Медпрацівники займаються організацією донорства, заготівлею, зберіганням, переробкою донорської крові, виготовленням препаратів, необхідних для порятунку життя у закладах охорони здоров’я. Спеціалізований заклад укомплектований апаратом для отримання тромбоцитів методом цитоферезу. Клітини, що виділяє обладнання, є у прямому сенсі, животворними для людей, які страждають на онкологічні хвороби крові.

«На цьому апараті ми виділяємо чисті тромбоцити для пацієнтів гематологічних відділень дитячої обласної та дорослої лікарень. Ми отримали схвалення Інституту гематології та трансфузіології України. Завдяки цьому обладнанню, онкохворі всієї області можуть отримати концентрат тромбоцитів. А наші гематологи - допомогти людям з тяжкою недугою», - розповіла завідувач відділення заготівлі крові КУ «Херсонський обласний центр служби крові» Олена Лісецька.

Здача крові заради життя – це і принцип людей у білих халатах. Їхня професія – допомога і порятунок тих, хто цього потребує. Тому не дивно, що серед медпрацівників Центру – багато донорів і почесних в тому числі. У Всесвітній день донора їх привітала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко і вручила подяки медпрацівникам, які не лише приймають кров від добровольців, а й жертвують свою. Грамоти отримали почесні донори України лікар-лаборант Світлана Кирилівна Мороз та голова Дніпровської районної організації ТЧХУ Людмила Михайлівна Чулкова. Нагороджені у Всесвітній день донора, який вони по праву вважають своїм другим професійним святом, донори-медпрацівники Марина Дудченко, Наталя Ходос, Лариса Крута, Тетяна Атаманчук, Валерія Байкалова, Оксана Прудько, Любов Резніченко та Олександр Самчевич.

«Мене вражає, що більшість донорів, кому ми вручаємо сьогодні подяки, - це жінки. На них лежить відповідальність не лише за професійну діяльність, а й за свої родини. Хочу від імені міського голови, депутатського корпусу побажати вам, щоб сил вистачило на всі жіночі місії. Ви служите народу України, кожному громадянину. Хай повернеться сторицею до вас добро», - прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Третій рік поспіль секретар міськради Олена Урсуленко у Міжнародний день стає донором, оскільки вважає, що крапля крові може врятувати чиєсь життя.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 12:05   ::  Посмотрели: 113  







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