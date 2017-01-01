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Александр Спиваковский студентам: «Вы, и только вы, можете создавать себя и свое будущее»
В субботу в Херсонском гидрометтехникуме состоялся торжественный запуск современной гидрометеорологической станции, аналогов которой до сих пор не было в Украине.

Александр Спиваковский студентам: «Вы, и только вы, можете создавать себя и свое будущее»

Это уникальное оборудование подарила учебному заведению довольно известная американская компания Campbell Scientific. Всю предыдущую неделю представитель компании Марк Бенетт занимался его установкой, наладкой и обучал работе на новом оборудовании преподавателей и студентов техникума.

Как рассказала директор гидрометтехникума Светлана Кирияк, американцы подарили учебному заведению не только саму станцию, но и лабораторный комплекс к ней. Это позволит будущим метеорологам проводить свои исследования и получать результаты в режиме онлайн, не выходя из аудитории. По ее словам, в техникуме уже начато «осовременивание» учебных программ и планов.

Передавая метеостанцию херсонским студентам, Марк Бенетт выразил надежду, что это современное оборудование «будет полезным для лучшего понимания нашей планеты и послужит здоровью и процветанию живущих на ней людей».

А почетным гостем небольшого торжества по поводу запуска гидрометеостанции был народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

«Без этого человека наш праздник сегодня не состоялся бы», – подчеркнула, представляя нардепа, директор техникума. Дело в том, что из-за бюрократических проволочек гуманитарный груз из США с оборудованием для херсонского техникума надолго застрял на таможне. Существовала реальная угроза, что по истечении установленных законодательством сроков подарок американских благотворителей может вернуться назад в США. Лишь после вмешательства народного депутата процесс «растаможки» гуманитарного груза был ускорен, и техникум получил современное оборудование.

«Согласитесь, было бы очень обидно, если бы это оборудование вернулось бы назад в США. Ведь это не просто подарок американских партнеров, это — очень важная инвестиция в формирование человеческого капитала. На мой взгляд, именно наличие современного оборудования и технологий определяет будущее техникумов и колледжей, является для них пропуском в категорию «высшее образование». Надеюсь, что та возможность проводить настоящие лабораторные исследования, которую получили сегодня студенты гидрометтехникума, станет для них лифтом в успешное будущее», – отметил Александр Спиваковский.

Народный депутат предложил студентам уже сейчас подумать над тем, как с помощью этого уникального гидрометеорологического оборудования, они могли бы стать полезными, к примеру, местным аграриям.

«Хочу, чтобы вы понимали, что создавать стартапы и делать их успешными можно где угодно. Не только в Америке, Киеве, но и здесь, в Херсоне. Главное — это ваши знания, ваши умения и навыки, но основа основ — ваша мотивация. Потому что вы, и только вы, можете создавать себя и свое будущее», – напутствовал студентов парламентарий.




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