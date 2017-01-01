Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



На Херсонщині створюють Агенцію регіонального розвитку
Відповідне рішення проголосували депутати облради.

16 травня 2017 року обласною державною адміністрацією було надано проект рішення обласної ради «Про заснування Агенції регіонального розвитку Херсонської області» для розгляду зазначеного питання на поточній сесії.

Більшістю голосів депутати ХОР проголосували дане питання й вже незабаром буде проведено підготовчу роботу стосовно заснування Агенції, засновником якої виступить саме обласна рада.

Контролюватиме виконання даного рішення постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та інвестицій, бюджету та фінансів.

Представляти інтереси облдержадміністрації як засновника Агенції при вирішенні організаційно-правових питань в ході її створення уповноважили в. о. першого заступника голови ОДА Дмитра Бутрія.

Разом із Агенцією регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад, обласна державна адміністрація провела серйозну роботу на шляху до появи власної обласної Агенції. Було підписано Меморандуми про співпрацю з ВНЗ, проведено ряд зустрічей і «круглих» столів…




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 10:54   ::  Посмотрели: 55  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее


Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"