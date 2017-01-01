Нагадаємо, що футзальна команда «Продексім» вперше в історії стала чемпіоном України з футзалу серед команд вищої ліги «Екстра-ліга».
Сьогодні в Херсонській ОДА відбулась зустріч президента ФК «Продексім» Ігоря Колихаєва з головою ОДА Андрієм Гордєєвим. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку фут залу в Херсоні. Керівник футбольної команди поділився, що у майбутньому планується відкриття кафедри міні-футболу та удосконалення спортивного залу для спортсменів у Херсонському вищому училищі фізичної культури.
У ході обговорення було вирішено побудувати арену для легкоатлетичного комплексу, так як є моменти розбіжностей футзального, гамбольного та легкоатлетичного покриття.
Керівник футбольної команди поділився, що у майбутньому планується відкриття кафедри міні-футболу та удосконалення спортивного залу для спортсменів у Херсонському вищому училищі фізичної культури.
«Оновлення буде здійснено шляхом відкриття на базі училища відділення з футзалу у кількості 12 осіб. Здобуті результати футбольної команди «Продексім» показують, що наші футболісти достойні представляти Херсонщину й усю Україну на європейському рівні, а отже, зі своєї сторони обласна влада повинна всебічно допомагати спортсменам у здобутті перемог», - акцентував в. о. першого заступника голови ОДА.
Окрім футзалу, в ході оновлення Херсонського вищого училища фізичної культури буде переведено додатковий контингент дзюдо до основного складу відділення дзюдо у кількості 6 осіб.
Також сьогодні під час засідання сесії обласної ради депутати відзначили Президента футбольного клубу «Продексім» Ігоря Колихаєва. Зараз футбольна команда «Продексім» готується до Кубку Європи.
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