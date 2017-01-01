Сьогодні під час сесії обласної ради депутати схвалили проект змін до перспективного плану формування територій громад Херсонщини на території Великоолександрівського і Каховського районів та міста Таврійськ.
Такі рішення були прийняті з метою отримання Борозенською і Таврійською ОТГ прямих міжбюджетних відносин з Державним бюджетом України.
Координуючи питання процесу децентралізації на території Херсонської області, в. о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій в ході роботи й спілкування з представниками громад зазначає, що попередньо затверджені перспективні плани можуть корегуватися в процесі утворення громади і це нормально.
«Неможливо змоделювати єдиний механізм утворення ОТГ по всій Україні, адже кожна область має свої соціально-економічні й географічні особливості.
Запускаючи реформу на Херсонщині, орієнтувалися на позитивний досвід Польщі, але згодом побачили, що децентралізація у нас проходить власним шляхом і тому слід враховувати всі наявні особливості області».
Для затвердження рішення обласною державною адміністрацією буде направлено схвалений обласною радою проект змін до перспективного плану формування територій громад Херсонщини до Кабінету Міністрів України.
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