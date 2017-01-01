Прозорість та абсолютна відкритість — незмінний принцип, якого намагаюся дотримуватися у своїй депутатській діяльності. Відсьогодні за власною ініціативою відкриваю вільний доступ до онлайн реєстру моїх депутатських звернень. Тепер кожен, кому це цікаво, може прослідкувати за ходом всіх звернень та запитів, які я надсилаю по зверненням та скаргам громадян до відповідних компетентних органів (звичайно ж, із неодмінним дотриманням положень Закону України "Про
захист персональних даних").
Зазначена таблиця дозволяє прослідкувати не лише за моїми діями по захисту прав громадян, а й за реакцією відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Наразі таблиця
містить мої останні звернення за квітень-травень 2017 року та буде оновлюватись щотижня.
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