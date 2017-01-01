7 июня в Новотроицком состоялось учредительное собрание, цель которого - возрождение некогда популярного и сильного футбольного клуба "Таврия", неоднократного чемпиона и обладателя Кубка Херсонской области, участника всеукраинских соревнований среди любителей и мастеров.Учредителями принято решение возродить клуб и команду "Таврия" для участия в соревнованиях различного уровня, которое всецело приветствовала футбольная общественность Новотроицкого района.Функции президента и генерального спонсора клуба возложил на себя известный в области предприниматель, человек, неравнодушный к спорту, Эдуард Викторович Репилевский. Спортивным директором назначен один из инициаторов возрождения Олег Анатольевич Ванкович, начальником команды - Энвер Юрьевич Рыскин. Обязанности главного тренера поручено исполнять опытному Александру Николаевичу Клишне.В ближайших планах "Таврии" - товарищеские матчи в июле, десятидневные учебно-тренировочные сборы в августе и участие в Кубке области осенью.