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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Сьогодні в Херсоні відбулася зустріч Андрія Гордєєва зі старшими дипломатами 28 держав-членів ЄС
Андрій Гордєєв та Владислав Мангер сьогодні зустрілися з членами робочої групи ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії (COEST) та співробітниками Представництва Європейського Союзу.

Сьогодні в Херсоні відбулася зустріч Андрія Гордєєва зі старшими дипломатами 28 держав-членів ЄС

Делегація прибула до нашого міста вчора літаком з Києва. І сьогодні від’їжджають до Одеси. Про це під час зустрічі повідомила Каролін Вінот - голова ради COEST.

Вона також повідомила, що останній раз відповідна комісія була в Україні 4 роки тому. «Але за цей раз багато чого змінилося-окупація Криму, агресія на Сході України», - зазначила Каролін Вінот.

Також вона наголовка що для делегації яку вона очолює було дуже важливим відвідати саме наш регіон. «Ми не боялися їхати до вас»,- повідомила Каролін Вінот.

«Хоч ми і представники різних країн, але говоримо про одне і висловлюємо єдину позицію усього Європейського Союзу. Ми хочемо бачити Україну в ЄС. І сьогодні знаходимося на фінальній стадії ратифікації України до ЄС. Тому нам було важливо особисто відвідати Херсонщину, як один із прикордонних районів, та на власні очі побачити всю ситуацію в країні», – наголосила голова ради COEST Каролін Вінот.

Також Каролін Вінот акцентувала увагу на тому, що ЄС, як і раніше, не визнає окупованих територій та наполягає на повній беззаперечній територіальній цілісності України.

Андрій Гордєєв у своєму виступі висловив щиру вдячність ЄС за підтримку нашої країни в цей скрутний час та за надання безвізу.

За словами Владислава Мангера, лише спільними зусиллями Україна зможе досягнути свого розквіту, викорінити корупцію, побудувати стабільну та міцну систему економіки.

Також Андрій Гордєєв відповідав на питання представників ЄС. Наші гості цікавилися ходом реформ (децентралізація), питання біженців тощо.




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