02 червня 2017 року збірна команда міста Херсон у складі двадцяти юних спортсменів урочисто відправилася на масові комплексні змагання «Дитяча олімпіада Херсонщини – 2017».
Змагання проходитимуть у смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області на базі дитячого оздоровчого табору «Прибережний» серед юнаків та дівчат 2004-2005 р.н.
Команду міста Херсон представлятимуть вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 та дитячо-юнацької спортивної школи № 6, керівник команди – тренер-викладач ДЮСШ № 3 Кузьменко Федір Іванович.
До програми змагань внесені наступні види: теніс настільний, легка атлетика, волейбол (дівчата), футбол (юнаки) та Олімпійська вікторина.
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