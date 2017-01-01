Херсонські ОТГ отримують 52 млн.грн інфраструктурної субвенції на 12 громад, найбільше — у Чаплинській ОТГ, найменша — Мирненська.



Вчора, Уряд спрямував 1,5 млрд грн субвенції на формування інфраструктури ОТГ



Під час засідання Уряду було ухвалено рішення, якими забезпечили спрямування 1,5 млрд грн субвенції з державного бюджету у місцеві бюджети на формування інфраструктури об’єднаних територіальнихгромад. Про це заявив під час засідання Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови КМУ «Провнесення змін до постанови КМУ від 16 березня 2016 року №200».



«Таким чином, 366 ОТГ у 2017 році отримають фінансове забезпечення для підвищення якостінадання послуг, створення ЦНАПів, відбудову соціальних об’єктів, шкіл, дитсадочків, реконструкціюта ремонт вулиць, доріг, мостів, об’єктів водопостачання, впровадження енергоефективних заходів, закупівлю транспортних засобів тощо», - зазначив Геннадій Зубко.



Крім того, Віце-прем’єр-міністр повідомив, що субвенція також направлена на розбудовуінфраструктури з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. «Під часрозроблення проектної документації та закупівлі транспортних засобів, зокрема шкільних автобусів, будуть враховані потреби осіб з інвалідністю. Україна має створити безбар’єрний простір на рівні громад», - підкреслив він.



Геннадій Зубко зазначив, що саме створення ОТГ в областях залучає кошти. Прикладом є Хмельницька область (32 об’єднанні громади), яка залучила з державної підтримки 167 млн гривеньдодатково до соціально-економічного розвитку регіону, Житомирська – 155 млн гривень. «Ті регіони, які рухаються по реформі децентралізації, створюють спроможні громади, мають можливість отриматибільше державної підтримки на область», - наголосив він.





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