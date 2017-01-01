Нещодавно, 01-03 червня 2017 року у мальовничому місці Херсонщини- смт. Антонівка, відбулися Всеукраїнські змагання з боксу, в яких взяли участь понад 150 учасників з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, інших міст України. За результатами напруженої боротьби команда міста Херсона продемонструвала високий рівень підготовки та стала кращою.Серед юних спортсменів у ваговій категорії до 40 кг. перше місце виборов Доманчук Даниїл, учень 7 класу Херсонської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням математики, фізики, та англійської мови № 24, вихованець міської Школи бокса (тренер - Дзядевич Дмитро Володимирович).