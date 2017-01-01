Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вже затвердило перелік техніки українських виробників, за покупку якої передбачена компенсація 20% вартості. До списку включена продукція 40 українських підприємств. Серед них Харківський тракторний завод, «Південмаш», Хорольський механічний завод, завод «Фрегат», Лозовський ковальсько-механічний завод, Карлівський машинобудівний завод, «Бердянські жниварки», «Ельворті», а також наш Херсонський машинобудівний завод.До речі, дуже приємно, що продукція саме Херсонського машбудзаводу сьогодні гідно представлена на найбільшій агропромисловій виставці в Україні «АГРО-2017», що на території НК «Експоцентр України» у Києві.Цей захід має статус міжнародного і надає можливість с/г виробникам ознайомитися з інноваційними технологіями, автоматизацією управ¬ління і контролю в сільському господарстві, впровадженням енергозберігаючих технологій. Також у рамках «АГРО-2017» відбулися презентації та дегустації різноманітних продуктів, показ племінних коней та великої рогатої худоби.Нагадаю, що Постановою КМУ від 1-го березня 2017 року №130 “Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва ” буде виділено 550 млн. грн. на 2017 рік.Щоб отримати компенсацію за придбану техніку, с/г виробнику достатньо подати до державного банку заявку та підтверджуючі документи про її придбання. Потім Мінагрополітики в місячний строк перераховує кошти державному банку. Останній в одноденний термін компенсує покупцю 20% від вартості придбаної техніки без ПДВ.