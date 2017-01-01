В школах України на початок 2016/2017 навчального року українською мовою навчалось 90% учнів та 9% російською. По це на власній ФБ-сторінці
пише Єгор Гуськов:
- Але якщо подивитись на мову навчання в найбільш проблемних регіонах, а саме в містах Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Дніпровської та Херсонської областей, то статистика виглядає набагато більш загрозливою.
Донецька область - 56% українською, 44% російською
Луганська область - 59% українською, 41% російською
Одеська область - 63% українською, 37% російською
Харківська область - 70% українською, 30% російською
Запорізька область - 70% українською, 30% російською
Дніпровська область - 78% українською, 22% російською
Херсонська область - 79% українською, 21% російською
Отже, існує цілком реальна небезпека того, що навчання російською мовою продовжує готувати глибокий розкол в українському суспільстві за регіональною ознакою. Навчання російською мовою повинно бути скасоване в новому законі "Про освіту". Інакше південь і схід України будуть продовжувати відігравати роль потенційного майданчику для сепаратистських інспірацій Москви.
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