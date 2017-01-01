Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів» у Чорнобаївці
3 червня в селі Чорнобаївка відбувся XX ювілейний регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів», в якому взяли участь 15 колективів з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Учасників фестивалю привітав голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, в.о. першого заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.

Регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів» у Чорнобаївці

Також оцінювання конкурсантів здійснювали: голова журі – Харіс Ширінський – народний артист України, професор Херсонського державного університету; Вікторія Ярема - головний диригент Національного Заслуженого Академічного Українського Народного хору ім. Г.Верьовки; Омелян Шпачинський – завідувач кафедрою народного хорового співу Миколаївського філіалу Київського Національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, професор; Сергій Каталкін – викладач хорових дисциплін Херсонського училища культури; Володимир Капелюшник – в.о.директора обласного центру народної творчості; Валентина Розум – провідний методист з вокально-хорового жанру обласного Центру народної творчості.

За результатами конкурсу дипломами учасників нагороджені наступні колективи:

народний хор «Ветеран» м. Южноукраїнськ, народний хор Радсадівського СБК, народний хор «Дніпровські передзвони», м.Херсон.

Дипломами 3 ступеню нагороджені:

народний хор «Криниченька», смт Чернігівка, народний хор «Ветеран» Великоолександрівського РБК.

Дипломами 2 ступеню нагороджені:

народний хор «Калиновий цвіт» с. Чорнобаївка, народна хорова капела, м.Нова Каховка.

Дипломами 1 ступеню нагороджені:

народний академічний хор Голопристанського РБК, народний хор «Зоряниця», м.Миколаїв.

Гран-прі конкурсу отримав зразковий фольклорний колектив «Барвінок», м. Миколаїв.

Призом засновника конкурсу Дмитра Моторного нагороджений народний жіночий вокальний ансамбль «Калинонька», с.Запоріжжя, призом Білозерської райдержадміністрації – народний хор Борозенського СБК, призом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації – народний хор ветеранів війни та праці м.Нова Каховка.

Переможців та учасників конкурсу відзначили дипломами, кубками та цінними подарунками.





Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:06   ::  Посмотрели: 78  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее


Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"