3 червня в селі Чорнобаївка відбувся XX ювілейний регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів», в якому взяли участь 15 колективів з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Учасників фестивалю привітав голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, в.о. першого заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.
Також оцінювання конкурсантів здійснювали: голова журі – Харіс Ширінський – народний артист України, професор Херсонського державного університету; Вікторія Ярема - головний диригент Національного Заслуженого Академічного Українського Народного хору ім. Г.Верьовки; Омелян Шпачинський – завідувач кафедрою народного хорового співу Миколаївського філіалу Київського Національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, професор; Сергій Каталкін – викладач хорових дисциплін Херсонського училища культури; Володимир Капелюшник – в.о.директора обласного центру народної творчості; Валентина Розум – провідний методист з вокально-хорового жанру обласного Центру народної творчості.За результатами конкурсу дипломами учасників нагороджені наступні колективи:
народний хор «Ветеран» м. Южноукраїнськ, народний хор Радсадівського СБК, народний хор «Дніпровські передзвони», м.Херсон.Дипломами 3 ступеню нагороджені:
народний хор «Криниченька», смт Чернігівка, народний хор «Ветеран» Великоолександрівського РБК.Дипломами 2 ступеню нагороджені:
народний хор «Калиновий цвіт» с. Чорнобаївка, народна хорова капела, м.Нова Каховка.
Дипломами 1 ступеню нагороджені:
народний академічний хор Голопристанського РБК, народний хор «Зоряниця», м.Миколаїв.
Гран-прі конкурсу отримав зразковий фольклорний колектив «Барвінок», м. Миколаїв.
Призом засновника конкурсу Дмитра Моторного нагороджений народний жіночий вокальний ансамбль «Калинонька», с.Запоріжжя, призом Білозерської райдержадміністрації – народний хор Борозенського СБК, призом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації – народний хор ветеранів війни та праці м.Нова Каховка.
Переможців та учасників конкурсу відзначили дипломами, кубками та цінними подарунками.
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