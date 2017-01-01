В пятницу состоялась пресс-конференция с участниками проекта «Детский ревизор», во время которой основатели проекта и ведущие рассказали, как проект создавался и с чем, пришлось столкнуться в ходе его реализации.Не смотря на то, что проект называют коммерческим, он, в первую очередь, носит социальный характер. Цель проекта заключается в том, чтобы обратить внимание жителей города на сам город, через места семейного отдыха и культурного досуга.Локации, выбранные для посещения, могут иметь социальный функционал, к примеру, парки и коммерческие, которые херсонцы посещают так же часто, как и социальные. Задача показать на ошибки и побудить к исправлению и улучшению, чтобы в городе появлялись туристические изюминки, создающие туристическую привлекательность.Основатели проекта поделились планами и рассказали, что дети в проекте не просто участвуют в роли ведущих, а еще и развиваются, для них организовывают различные мастер-классы и тренинги.К примеру, во время кастинга ведущая программы «Ранок на Скіфії» - Ольга Гмыря провела мастер-класс и делилась секретами публичного выступления.Главный редактор портала 0552.ua – Ирина Салихова провела тренинг и учила ребят правильно вести себя перед камерой и брать интервью у прохожих.Школьники рассказывали, как отреагировало ближнее окружение на их участие в проекте и получении звания детский ревизор. Так же представители прессы узнали, как проект повлиял на детей и организаторов, что изменил в жизни юных тележурналистов.В конце организаторы рассказали, что в планах у команды расширять состав участников и привлекать в проект тех детей, которые хотят попробовать себя в качестве сценаристов, операторов и режиссеров.