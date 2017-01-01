Півтора роки каденції міської ради Херсона VІІ скликання продемонстрували якщо не абсолютну відкритість роботи міської влади, то в більшому ступені, аніж за усі роки незалежності.Питань, звичайно, багато, але є певні позитивні зрушення, насамперед, у більшій прозорості процесів, що тривають у владних коридорах. Журналісти, а то й пересічні херсонці, можуть знайти інформацію у відкритому доступі, сесії, засідання виконкому транслюються в онлайн-режимі.На засідання всіх постійних комісій можуть бути присутніми представники мас-медіа, блогери, громадські діячі, городяни. Журналістам стало простіше достукатись до владних кабінетів, отримати необхідну інформацію і перевірити її."Поступово змінюється Україна, змінюється громада Херсона, змінюється і журналістика. Звісно, хотілось, щоб зміни відбувались швидше. Але Україна крокує демократичним шляхом, а незалежна журналістика забезпечує демократичні принципи свободи.Тож велика відповідальність на представниках четвертої влади - журналістах, які повинні бути об'єктивними і неупередженими. Адже за цим стоїть доля конкретної людини. У професійне свято хочу побажати всім журналістам бути вільними і незалежними у своїх думках, статтях, сюжетах.Надавати громаді лише перевірену інформацію, оскільки ви є лідерами формування громадської думки. А ще – звичайних людських радощів – бути щасливими і коханими, знаходити мир і спокій у родинному колі», -