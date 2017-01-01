Народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський, виступаючи на Погоджувальній Раді голів фракцій та комітетів, подякував Президентові України Петру Порошенку за підписаний законопроект щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України.



«2 червня Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України», реєстр. №6116. Цим законом ми запустили гуманітарну програму на законодавчому рівні повернення дітей із окупованих територій в систему освіти України.



У зв’язку з цим, хочу попросити через всі канали повідомляти про те, що з’явилась така можливість. Для того, щоб не було ніяких спекуляцій у ВНЗ, вступ до них без ЗНО може вирішуватись тільки на законодавчому рівні. Закон врегулював це питання», – заявив Олександр Співаковський.



Крім того, парламентар подякував Голові Верховної Ради Андрію Парубію за включення до Порядку денного Проекту Закону «Про внесення зміни до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»», реєстр. №5023.



«Якщо Парламент підтримає законопроект щодо пільгового вступу у Вищі навчальні заклади дітей позбавлених батьківського піклування, це дозволить вирівняти права дітей сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування», – зазначив Співаковський.



Народний депутат закликав включити до Порядку денного сесії Верховної Ради Проект Закону «Про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо справедливої системи стипендіального забезпечення), реєстр. №5612.



«Практика зараз показує, що різке, в два рази, зниження стипендіального фонду, виштовхує кількість дітей із навчальних закладів. Замість того, щоб діти займались навчанням, вони змушені працювати в обслуговуючому сервісі. Таким чином, вони не мають можливості отримати якісну вищу освіту», – відзначив парламентар.



Також Співаковський просить поставити на розгляд у Парламенті Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції», реєстр. №4416.



«Цей законопроект унеможливлює конфлікт інтересів, які відбуваються на місцевому рівні… Від нас чекають реальних реформ і дій. Тому, прошу це питання поставити на четвер, щоб вирішити конфлікт інтересів на місцевому рівні», – підкреслив Співаковський.



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