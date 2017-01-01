У четвертому турі Першості Херсонської області з футболу серед аматорських команд зафіксовані наступні результати:
"В. Лепетиха" - "Водовод" - 0:0. Попередження: П. Ус ("Водовод"), 27;
"Старт" П - "Восход" - 1:1 (1:0). Голи: В. Ваховський, 6 - І. Длужневський, 63. Попередження: С. Буйний, 65, В. Лазуков, 86 - Є. Татаринцев, 53, Ю. Славов, 76;
"Лідер" - "Тарпан" - 1:2 (0:1). Голи: С. Федорів, 78 - О. Баєв, 22, О. Феденков, 47. Попередження: В. Коньков, 30, С. Колтунник, 54, Є. Гусак, 72; Вилучення: В. Коньков ("Лідер"), 48, друге попередження;
"Хлібороб" - "Старт" ВР - 2:1 (2:0). Голи: Т. Ніязов, 23, С. Ружицький, 44 - А. Давидов, 80. Попередження: О. Дяченко, 56 - Д. Нестеренко, 24;
"Світанок" - "Колос" - 7:1 (4:0). Голи: Д. Осінін, 21, 27, С. Довбиш, 42, В. Колодій, 41, 42, 63, 66 - Р. Тохтаров, 48. Попередження: В. Скрипка, 60, О. Бородатов, 63 (обидва - "Колос").Футбол Херсонщини
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