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Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
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Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

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Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Щонеділі о 20:00












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Першість Херсонської області з футболу серед аматорських команд
У четвертому турі Першості Херсонської області з футболу серед аматорських команд зафіксовані наступні результати:

"В. Лепетиха" - "Водовод" - 0:0. Попередження: П. Ус ("Водовод"), 27;

"Старт" П - "Восход" - 1:1 (1:0). Голи: В. Ваховський, 6 - І. Длужневський, 63. Попередження: С. Буйний, 65, В. Лазуков, 86 - Є. Татаринцев, 53, Ю. Славов, 76;

"Лідер" - "Тарпан" - 1:2 (0:1). Голи: С. Федорів, 78 - О. Баєв, 22, О. Феденков, 47. Попередження: В. Коньков, 30, С. Колтунник, 54, Є. Гусак, 72; Вилучення: В. Коньков ("Лідер"), 48, друге попередження;

"Хлібороб" - "Старт" ВР - 2:1 (2:0). Голи: Т. Ніязов, 23, С. Ружицький, 44 - А. Давидов, 80. Попередження: О. Дяченко, 56 - Д. Нестеренко, 24;

"Світанок" - "Колос" - 7:1 (4:0). Голи: Д. Осінін, 21, 27, С. Довбиш, 42, В. Колодій, 41, 42, 63, 66 - Р. Тохтаров, 48. Попередження: В. Скрипка, 60, О. Бородатов, 63 (обидва - "Колос").


Футбол Херсонщини





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