2 червня, під головуванням в.о. першого заступника обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія відбулося чергове засідання обласної комісії з конкурсу по відбору інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у Херсонській області.Дмитро Бутрій розповів, що, враховуючи зміни до статті 24.1 бюджетного Кодексу України, не менше 10% розподілених для регіону коштів необхідно направити на енергоефективність і стільки ж на розвиток спортивної інфраструктури.«На сьогодні до Державного фонду регіонального розвитку від Херсонщини подано 27 проектів, дані проекти виставлені на платформі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і відповідають до вимог законодавства. Ці проекти є пріоритетними у реалізації відповідно до стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року», - зазначив в.о. першого заступника голови ОДА.За проханням головуючого члени комісії повинні до кінця робочого дня здійснити оцінку проектів і надати свої рекомендації щодо них для опрацювання.