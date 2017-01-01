2 червня відбулася нарада голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва з головами РДА та ОТГ.
У ході бесіди було порушенні ряд важливих питань, які в основному стосуються інфраструктури та соціальної сфери. Основною проблемою, на яку акцентувалася увага є проведення робіт з покосу узбіччя та прибирання сміття вздовж дороги.
Щодо проблем, які стосуються соціальної сфери, найбільш виділяються питання про розроблення місцевої програми розвитку сфери фізичної культури та спорту. Начальник управління з питань фізичної культури та спорту ОДА Ю. Семченко зауважив, що в перспективі планується забезпечити спортивними майданчиками та залами всі райони, для того, щоб якомога більше молоді розвивало свій спортивний потенціал.
Програма «Розвиток людського капіталу Херсонської області» дасть змогу забезпечити всі райони фахівцями , які їх потребують, в основному це вчителі та медичні працівники.
Ще однією важливою проблемою, яку розглянули у ході наради було відкриття аптек у населених пунктах ОТГ, а також відпочинок дітей з усієї України в оздоровчих закладах Херсонської області.
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