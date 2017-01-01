2 червня відбулася нарада голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва з головами РДА та ОТГ.У ході бесіди було порушенні ряд важливих питань, які в основному стосуються інфраструктури та соціальної сфери. Основною проблемою, на яку акцентувалася увага є проведення робіт з покосу узбіччя та прибирання сміття вздовж дороги.Щодо проблем, які стосуються соціальної сфери, найбільш виділяються питання про розроблення місцевої програми розвитку сфери фізичної культури та спорту. Начальник управління з питань фізичної культури та спорту ОДА Ю. Семченко зауважив, що в перспективі планується забезпечити спортивними майданчиками та залами всі райони, для того, щоб якомога більше молоді розвивало свій спортивний потенціал.Програма «Розвиток людського капіталу Херсонської області» дасть змогу забезпечити всі райони фахівцями , які їх потребують, в основному це вчителі та медичні працівники.Ще однією важливою проблемою, яку розглянули у ході наради було відкриття аптек у населених пунктах ОТГ, а також відпочинок дітей з усієї України в оздоровчих закладах Херсонської області.