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Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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KIA «Автопланета»: рекорд по расходу топлива
Совсем недавно официальный дилер KIA «Автопланета» сделала шаг на встречу будущему, и презентовала гибридный кроссовер KIA Niro, который заслуженно называют самой инновационной моделью знаменитого корейского бренда.

KIA «Автопланета»: рекорд по расходу топлива

На протяжении двух недель клиенты KIA «Автопланета» проходили тест-драйв новейшего эко-кроссовера. Две девушки установили рекорд, преодолевши заданный маршрут, израсходовав меньшее количество топлива – 2,8 л/100 км, чем было указано в ходе соревнования (такое задание было поставлено перед участниками не случайно, ведь KIA Niro Hybrid занимает почетное место в Книге рекордов Гиннесса как самый экономичный автомобиль).

KIA «Автопланета»: рекорд по расходу топлива

3 июня среди ТОП-10 победителей была разыграна путевка в Европу от генерального партнера акции – туристической компании «Пятый океан».

«Я как раз задумывалась о новом автомобиле, и вот подвернулся удачный случай! Пока моя машина была на обслуживании, менеджеры предложили пройти тест-драйв, и принять участие в акции. Niro приятно удивил своим расходом топлива и динамикой, решила брать. Мой Rio выкупили по программе Trade-in, а недостающую сумму взяла в рассрочку под 0%. Спасибо ребятам, все прошло на высшем уровне и очень оперативно», - комментирует участница акции.

А Вы уже установили свой рекорд? Звоните: +38 (050) 388 10 08. «Автопланета», Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а.

Справка: Официальный дилер KIA «Автопланета» предоставляет полный спектр услуг:

- в наличие более 60 автомобилей;
- проведение on-road и off-road тест-драйва на 2,3 и 5 авто;
- рассрочка под 0% на 2 года;
- оформление КАСКО, ОСАГО и др. страховых продуктов;
- программа Trade-in: обмен авто любой марки на новый KIA;
- официальный сервис по обслуживанию автомобилей KIA;
- круглосуточный шиномонтаж;
- центр кузовноно ремонта.

Туристическое агентство «Пятый океан» - это 11 лет успешной работы. За это время нашими клиентами стали более 25000 человек. Для нас довольный турист – лучшая награда и показатель того, что всё идёт как надо. Заботливость, вежливость, честность, оперативность, простота, комфорт и готовность помочь – вот те вещи, на которые мы делаем ставку, создавая идеальный сервис для наших туристов и партнёров. 

Репутацию не купишь и это самое дорогое, что у нас есть. Мы бесконечно благодарны людям, которые доверяют нам и делаем всё, чтобы репутация Пятого океана была безупречной. Пятый океан – Ваш личный консультант в Мире путешествий. Пятый океан – собирай моменты, а не вещи!




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