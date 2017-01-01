Совсем недавно официальный дилер KIA «Автопланета» сделала шаг на встречу будущему, и презентовала гибридный кроссовер KIA Niro, который заслуженно называют самой инновационной моделью знаменитого корейского бренда.На протяжении двух недель клиенты KIA «Автопланета» проходили тест-драйв новейшего эко-кроссовера. Две девушки установили рекорд, преодолевши заданный маршрут, израсходовав меньшее количество топлива – 2,8 л/100 км, чем было указано в ходе соревнования (такое задание было поставлено перед участниками не случайно, ведь KIA Niro Hybrid занимает почетное место в Книге рекордов Гиннесса как самый экономичный автомобиль).3 июня среди ТОП-10 победителей была разыграна путевка в Европу от генерального партнера акции – туристической компании «Пятый океан».«Я как раз задумывалась о новом автомобиле, и вот подвернулся удачный случай! Пока моя машина была на обслуживании, менеджеры предложили пройти тест-драйв, и принять участие в акции. Niro приятно удивил своим расходом топлива и динамикой, решила брать. Мой Rio выкупили по программе Trade-in, а недостающую сумму взяла в рассрочку под 0%. Спасибо ребятам, все прошло на высшем уровне и очень оперативно», - комментирует участница акции.А Вы уже установили свой рекорд? Звоните: +38 (050) 388 10 08. «Автопланета», Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а.- в наличие более 60 автомобилей;- проведение on-road и off-road тест-драйва на 2,3 и 5 авто;- рассрочка под 0% на 2 года;- оформление КАСКО, ОСАГО и др. страховых продуктов;- программа Trade-in: обмен авто любой марки на новый KIA;- официальный сервис по обслуживанию автомобилей KIA;- круглосуточный шиномонтаж;- центр кузовноно ремонта.- это 11 лет успешной работы. За это время нашими клиентами стали более 25000 человек. Для нас довольный турист – лучшая награда и показатель того, что всё идёт как надо. Заботливость, вежливость, честность, оперативность, простота, комфорт и готовность помочь – вот те вещи, на которые мы делаем ставку, создавая идеальный сервис для наших туристов и партнёров.Репутацию не купишь и это самое дорогое, что у нас есть. Мы бесконечно благодарны людям, которые доверяют нам и делаем всё, чтобы репутация Пятого океана была безупречной. Пятый океан – Ваш личный консультант в Мире путешествий. Пятый океан – собирай моменты, а не вещи!