В первые выходные лета, 3 июня, официальный дилер Renault «Центр Херсон» рассказал детям и их родителям о том, как же на самом деле проходят рабочие будни персонала автоцентра.
Гости мероприятия узнали о том, как же на самом деле осуществляется путь покупки нового автомобиля, каким образом машина отправляется к различным врачам-механикам и как часто производится мед. осмотр Renault (технический осмотр).
«Благодаря подобным мероприятиям дети лучше узнают о таких важных профессиях в автосалоне, как менеджер по продажам, мастер-приемщик, механик. Мы рассказываем и показываем нашим клиентам все «закулисье» нашего автоцентра, ведь они должны понимать, что их автомобиль находится в руках настоящих профессоналов», - комментирует директор «Центр Херсон», Дмитрий Могирев.
Маленьких гости получили подарки, полакомились невероятно вкусным фуршетом и весело провели время с сотрудниками автоцентра.
Родители также нашли себе занятие по душе, ведь в Renault «Центр Херсон»
совсем недавно появился абсолютно новый Renault Megane Sedan
, на котором все желающие смогли пройти тест-драйв.
И самое главное еще впереди: на следующей неделе состоится розыгрыш детского автомобильного кресла среди участников тест-драйва. Следите за нами в социальных сетях Facebook и Insatagram, и узнайте, кто же выиграл самый главный приз.
С любовью,семья Renault «Центр Херсон». Николаевское шоссе, 54. Тел.: +38(050) 318 6001
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