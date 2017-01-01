В первые выходные лета, 3 июня, официальный дилер Renault «Центр Херсон» рассказал детям и их родителям о том, как же на самом деле проходят рабочие будни персонала автоцентра.Гости мероприятия узнали о том, как же на самом деле осуществляется путь покупки нового автомобиля, каким образом машина отправляется к различным врачам-механикам и как часто производится мед. осмотр Renault (технический осмотр).«Благодаря подобным мероприятиям дети лучше узнают о таких важных профессиях в автосалоне, как менеджер по продажам, мастер-приемщик, механик. Мы рассказываем и показываем нашим клиентам все «закулисье» нашего автоцентра, ведь они должны понимать, что их автомобиль находится в руках настоящих профессоналов», - комментирует директор «Центр Херсон», Дмитрий Могирев.Маленьких гости получили подарки, полакомились невероятно вкусным фуршетом и весело провели время с сотрудниками автоцентра.Родители также нашли себе занятие по душе, ведь всовсем недавно появился абсолютно новый, на котором все желающие смогли пройти тест-драйв.И самое главное еще впереди: на следующей неделе состоится розыгрыш детского автомобильного кресла среди участников тест-драйва.