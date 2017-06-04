В єдиному у Херсоні храмі, освяченому на честь свята Трійці, відбулось урочисте богослужіння, яке очолив архієпископ Херсонський і Таврійський Даміан.Після традиційного освячення зелені у Свято-Троїцькому сквері всіх гостей запросили до святкової трапези і перегляду концертної програми. День Святої Трійці, або як ще називають П’ятидесятницю, вважають днем народження християнської церкви.«На 50-й день після Воскресіння Христового в Єрусалимі зібрались представники багатьох народностей. 12 апостолів, після того як на них зійшов Дух Святий, почали говорити різними мовами і проповідувати вчення Спасителя. Цього дня перші 3 тисячі доєднались до учнів Христа і створили першу Церкву як єдиний шлях до Царства Небесного. Це важливий день в житті християн. Тільки Дух Святий може відродити людину, наблизити її до Бога, стати на шлях служіння іншим», –Тиждень після Трійці у народі називають «зеленими святами». Зелень як символ природи, всього живого, взагалі – життя. У Свято-Троїцькому сквері просто неба возносились молитви до Бога, були освячені традиційні букети із квітів та духмяних трав, клечання. Традиційно на храмове свято правління благодійного фонду «Софія» вручило відзнаки тим, хто впродовж року допомагав нужденним. На свято запрошені представники влади, друзі храму.«У Свято-Троїцькому храмі душа сповнюється спокоєм і благодаттю. Священики церкви багато молитов і зусиль вкладають в життя громади, просвітництво городян. Адже все починається з духовності. Я дуже вдячна їм за це. Територія Свято-Троїцького скверу вся в зелені, охайна і затишна, природа теж, ніби підготувалась до цього свята, розквітла. Вітаю всіх херсонців зі Святом Трійці. Це свято несе нам Любов, Віру і Надію, нехай ними наповнюється наше життя!», –Розділити радість храмового свята цьогоріч прийшла рекордна кількість городян. Для гостей приготували традиційне на храмове свято пригощання з дотриманням козацьких звичаїв. Закінчилось святкування концертною програмою за участі творчих колективів Херсона.