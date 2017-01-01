Власним прикладом популяризують розвиток спорту на Херсонщині державні службовці.Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв ініціював проведення товариського матчу з футболу між командами державних службовців та представниками ЗМІ Херсонщини, який відбувся 02 червня на футбольному полі комплексної ДЮСШ. Присвячений матч Дню журналіста України, який щорічно святкується 06 червня.Перед початком матчу очільник області привітав журналістів з наступаючим святом та зазначив, що завдяки таким матчам вони привернули увагу до спорту і здорового способу життя, що є позитивною пропагандою для молоді Херсонщини.Також держслужбовці - гравці команди, вручили журналістам символічні подарунки – шкіряні м’ячі. Команди побажали одна одній чесної гри і перемоги. Вони відіграли два тайми по 20 хвилин,які завершились дуже швидко, бо гра була і цікавою і напруженою одночасно.З рахунком 12:2 перемогу здобула команда державних службовців ОДА. Сподіваємося, що подібні товариські зустрічі стануть гарною традицією.