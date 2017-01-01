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Олена Урсуленко привітала колектив вагонного депо "Херсон" з ювілеєм
Сьогодні в Обласному палаці молоді колектив вагонного депо «Херсон» відзначив 50 років від дня утворення підприємства. Все почалось 1 червня 1967 року. На базі паровозного депо саме тоді і було утворене вагонне депо «Херсон».

Олена Урсуленко привітала колектив вагонного депо "Херсон" з ювілеєм

З історії. На рік ремонтували вагонники півтори тисячі вантажних та 5 пасажирських. В складальному цеху одночасно на трьох коліях могли стати лише 3 вагони, решта робочих позицій розташовувалась просто неба. У 70-80-х роках працівники депо почали обслуговувати до 2,5 тисяч одиниць.

Залізничний рухомий склад ставав більш складним, тож зростала поступово майстерність працівників, і з’являлись цехи по технічному обслуговуванню рефрижераторів, мінераловозів, зерновозів, цементовозів, цистерн. 90-і роки – поява колісно-візкового та вагоноскладального цехів, у 2000-х йде зміцнення матеріально-технічної бази та широкомасштабна модернізація, ручну працю замінюють автомати. Етапи великого шляху згадували на урочистих зборах, присвячених 50-літтю утворення.

Цього дня колектив отримував численні подяки, грамоти і привітання. Від облдержадміністрації привітав вагонників заступник голови Олександр Адамчик. Від імені міського голови та депутатського корпусу - секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко.

«Шановні працівники вагонного депо, ви виконуєте важливу функцію у масштабах економіки держави. Разом з вагонниками інших залізниць і сумісних служб «Укрзалізниці» забезпечуєте перевезення вантажів справним рухомим складом. Ваша робота – соціально відповідальна. Хочу подякувати вам за те, що змогли зберегти своє підприємство, оскільки багато виробництв у новітній історії України припинили своє існування. А ви вистояли і примножили. Бажаю вам розвитку і трудових звершень», - зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Олена Урсуленко привітала колектив вагонного депо "Херсон" з ювілеєм

Паралельно з нарощуванням виробничих потужностей розвивається і соціальна сфера (зроблені капітальні ремонти в побутових приміщеннях, відкрита автономна котельня, спортивні майданчики та велостоянка). Колектив депо неодноразово ставав переможцем змагань у системі «Укрзалізниці». Працівники нагороджені відзнакою «Почесний залізничник», «Залізнична слава ІІ та ІІІ ступеня», «Відмінник вагонного господарства».

«Завдяки злагодженій роботі всіх ланок підприємства колектив неодноразово посідав призові місця на конкурсах з охорони праці, технологій ремонту, професійної майстерності, які проводила «Укрзалізниця», - підкреслив у вітальному слові заступник директора регіональної філії «Одеської залізниці» Олександр Богданов.

До свого ювілею вагонне депо «Херсон» стало великим сучасним виробництвом – працюють пункти технічного обслуговування на станціях Херсон та Миколаїв, пункти контрольно-технічного обслуговування у Каховці, Снігурівці, Ясній Зорі, пункти підготовки вагонів під навантаження на станції Миколаїв-вантажний, Херсон-порт і Жовтнева.




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