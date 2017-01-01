З 2 червня 2017 року головою Олешківської районної державної адміністрації призначено Кравченко-Скалозуб Олену Валентинівну. Про це йдеться в Розпорядженні Президента України №120/2017-р.Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв привітав нову очільницю району та окреслив ряд завдань, які мають стати ключовими в її роботі: «Ми повинні забезпечити виконання доручень Президента України. Тому слід зосередитися на завершенні децентралізації в Олешківському районі, яку потрібно провести на належному рівні. Також звернути увагу на проблему браконьєрства в лісах. На високому рівні необхідно провести медичну реформу і запровадити програму людського капіталу».Голова Олешківської РДА наголосила: «Я горда тим, що народилася в Олешках! Сприймаю своє призначення як велику відповідальність, до якої готова на 200%, адже маю стаж державної служби понад 10 років».