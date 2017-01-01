На сегодняшний день тема электрических автомобилей становится наиболее популярной в Херсоне. Это новое направления для нашего региона, и именно поэтому вокруг существует множество мифов.Двигаясь в ногу со временем, руководствуясь успешным опытом в продаже электромобилей бренда BMW в мире, официальный дилер электромобилей BMWактивно работает над развитием экоструктуры, и поможет Вам разобраться со стереотипами, и раскрыть особенности запуска электрокаров BMW в Херсоне.Первым вопросом, которым задаются будущие владельцы электрокара «Где я могу заряжать авто?» Официальный дилер BMW «Центр Херсон» установил оригинальную зарядную станцию для электромобилей BMW в зоне парковки клиентов автоцентра. Данный Wallbox с яркой-синей неоновой подсветкой является оригинальным оборудованием согласно европейским стандартам. Еще одна мощная зарядная станция находится в сервисной зоне обслуживания автомобилей.«А где я смогу обслужить свой автомобиль?» - это второй, и не менее основной вопрос будущих собственников. Ведь это очень сложный транспорт, который имеет массу отличий от обычного автомобиля. В связи с этим BMW «Центр Херсон» работает над повышением квалификации. Персонал BMW Service прошел специальные технические тренинги, направленые на обучение методов ремонта и диагностики электромобилей. По окончанию образования специалисты сдали екзамен, и получили специальный доступ на право работы с электромобилями, снятие и установки литий-ионная батарей BMW.Многие боятся приобретать электромобили, потому что считают данный вид транспорта дорогим в обслуживании. Так ли это? И вот Вам подтвержденное цифрами опровержение: стоимость одного ТО для BMW i3 составляет около 2500 грн., которое производится раз в 24 000 км. Технический осмотр включает компьютерную диагностику, замену фильтра салона, проверка ходовой, ревизия тормозных колодок проводится на 70-100 тыс. км пробега. Гарантия на электрическую батарею автомобилей BMW - 8 лет.