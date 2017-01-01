Розпорядженням Президента України від 2-го червня 2017 року №120/2017-рп головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області призначено Коваленко Світлану Іванівну.«Сподіваюсь, ви будете тим генератором, який сьогодні потрібен Каланчацькому району, візитівкою реформ Президента України, сприятимете інвестиційному клімату району. Ставте на перший план співпрацю з силовими органами. Ви маєте спільно з ними облаштовувати прикордонний рубіж. У свою чергу обласна влада вас буде підтримувати».