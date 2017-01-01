Розпорядженням Президента України від 2-го червня 2017 року №120/2017-рп головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області призначено Коваленко Світлану Іванівну.Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв оголосив розпорядження та привітав новопризначену очільницу району та наголосив:
«Сподіваюсь, ви будете тим генератором, який сьогодні потрібен Каланчацькому району, візитівкою реформ Президента України, сприятимете інвестиційному клімату району. Ставте на перший план співпрацю з силовими органами. Ви маєте спільно з ними облаштовувати прикордонний рубіж. У свою чергу обласна влада вас буде підтримувати».
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