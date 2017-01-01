27 июня на стадионе "Строитель" им. Т. В. Свиридова г Геническа прошло открытое первенство Генической КДЮСШ по футболу среди юношей 2005/06 гг.р., посвященное Дню защиты детей. В турнире приняло участие три команды. Места в итоговой таблице распределились следующим образом:
1. "Виктория" (КДЮСШ, Геническ)
2. "Скиф" (Нижние Серогозы)
3. "Волна" (Счастливцево).Организационным комитетом и судейской коллегией определены лучшие игроки соревнований:
Артём Тымонник ("Скиф"), Владислав Косов ("Волна"), Кирилл Кравцов ("Виктория"). Лучшим вратарем признан Александр Голобородько, а лучшим игроком - Эдуард Головко (оба - "Виктория").
Лауреаты награждены ценными призами и грамотами, команды - участницы - памятными и сладкими призами, дипломами. Турнир решено сделать традиционным.
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