27 июня на стадионе "Строитель" им. Т. В. Свиридова г Геническа прошло открытое первенство Генической КДЮСШ по футболу среди юношей 2005/06 гг.р., посвященное Дню защиты детей.1. "Виктория" (КДЮСШ, Геническ)2. "Скиф" (Нижние Серогозы)3. "Волна" (Счастливцево).Артём Тымонник ("Скиф"), Владислав Косов ("Волна"), Кирилл Кравцов ("Виктория"). Лучшим вратарем признан Александр Голобородько, а лучшим игроком - Эдуард Головко (оба - "Виктория").Лауреаты награждены ценными призами и грамотами, команды - участницы - памятными и сладкими призами, дипломами. Турнир решено сделать традиционным.