На звернення народного депутата Олександра Співаковського Кабінет Міністрів України виділить Херсону цільову субвенцію у розмірі 5 млн.гривень.



Відповідну постанову щойно опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.



Основна сума субвенції (4 млн. 528 тис.грн.) призначається для утеплення будівлі Фізико-технічного ліцею з впровадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів; ще 472 тис.гривень будуть використані на реконструкцію топкової Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки. Тож можна сподіватися, що наступної зими херсонським дітлахам в цих будівлях буде тепло.



Зазначені кошти надійдуть відповідним місцевим бюджетам за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами.



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