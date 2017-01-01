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Співаковський: Люди приходять до нардепа зі скаргами на бюрократію чиновників, на бездіяльність органів місцевого самоврядування
Завершив особистий прийом громадян. Люди сьогодні знову приходили з житлово-комунальними ті фінансовими проблемами, зі скаргами на бюрократію чиновників, на бездіяльність органів місцевого самоврядування, корупцію в правоохоронних органах тощо. Про це народний депутат України Олександр Співаковський написав на власній ФБ-сторінці.

Співаковський: Люди приходять до нардепа зі скаргами на бюрократію чиновників, на бездіяльність органів місцевого самоврядування

Були навіть кілька питань по субсидіях, хоча опалювальний сезон вже давно фінішував. Власне, спектр проблем, з якими наші громадяни йдуть до громадської приймальні народного депутата, майже незмінний. Переважна більшість із них мала б вирішуватися на місцевому рівні (процент проблем, які потребують законодавчого вирішення, за моїми підрахунками, не перевищує і 10%).

І, чесно кажучи, на початку депутатської діяльності мене це навіть трохи дратувало (я ж йшов у парламент вирішувати глобальні питання, писати гарні закони, а доводиться займатися сусідськими сварками та ремонтами дахів!).

Однак зараз, вже на екваторі каденції, прийшло якесь філософське сприйняття цієї ролі. Адже я обраний по мажоритарному округу, а отже на ці 5 років маю служити громаді і херсонцям, які виказали мені довіру.

Тому, якщо це потрібно, будемо разом із моєю командою займатися і дахами, і субсидіями, і дитячими майданчиками, і будь-чим іншим. Люди мають відчувати себе захищеними. Щось вдається, щось — не одразу, але в будь-якому разі у мене як народного депутата значно більше важелів, щоб домогтися результату, ніж у пересічного громадянина.

По тим проблемам і скаргам, що надійшли сьогодні під час особистого прийому, вже найближчими днями мною будуть подані депутатські звернення і запити. Дякую всім за довіру.




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