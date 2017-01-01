1 червня біля будинків 10-12 по вулиці Карбишева (Таврійський мікрорайон) відбулося свято до Дня захисту дітей. На святі були присутні депутати міської ради та помічники народного депутата України, які подарували дітям подарунки та і самі не залишилися без уваги.
Нагадаємо, що фірма ПП «Геолікс» намагалася побудувати на цьому сквері багатоповерхівку. Мешканці виступили проти, їх підтримали депутати. І ось на останній сесії міської ради було прийнято рішення про призупинення видачі містобудівних умов забудовнику.
На святі мешканці Таврійського подякували депутатам за їх позицію та за допомогу у захисті скверу. Також подяку отримала і журналістка Марина Савченко, яка в свою чергу подарувала мешканцям Таврійського ікону, яка буде захищати сквер від зазіхань забудовників. А для місцевої малечі були солодкі подарунки, конкурси, розваги та працювали аніматори.
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