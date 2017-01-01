Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

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Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"

Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

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Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді

Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

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