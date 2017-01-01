Валерія Тищенко
- десятикласниця з Херсонщини та одна з фіналісток національного відбіркового етапу Intel Техно Україна
, посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair
(Intel ISEF), що проходив у Лос-Анджелесі (Каліфорнія), США.
Intel ISEF – всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public. У змаганнях щорічно бере участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.
Проект Валерії Тищенко – "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води" – належить до галузі енергетики (energy physical) і дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи принципи електромагнітної індукції.
Валерія є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті.
Цієї осені відбудеться черговий національний відбірковий конкурс Intel Техно Україна, а на початку наступного року – Intel Еко Україна. Переможці цих змагань так само отримають можливість представити свої розробки на міжнародному конкурсі Intel ISEF 2018, який пройде навесні наступного року.
Як взяти участь у змаганні та підготувати власний проект для участі в конкурсі можна дізнатися за посиланням
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