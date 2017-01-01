29-30 травня 2017 року у м. Херсон на футбольному полі КДЮСШ відбулися Всеукраїнські зональні змагання з футболу „Шкіряний м’яч 2017”. Змагання проводилися у віковій групі U-12 – учні 2005 року народження, повідомляє ХОФФ
У 6 зоні приймали участь переможці обласних змагань – команди Херсонської ЗОШ І-ІІІ ст. №47, Кропивницької ЗОШ І-ІІІ ст. №31, Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №40 та ЗОШ №11 м.Бердянськ Запорізької області.
Згідно Регламенту змагання починалися з виконання елементів техніки гри у футбол. По 3 гравці кожної команди виконували жонглювання, удари на дальність та удари на точність.
Кращими були: жонглювання – Стрижньов Нікіта, Херсонська ЗОШ № 47 (298 підбивань м’яча); удари на дальність виграв також Нікіта Стрижньов (39 м). А для виявлення переможця у вправі „удари на точність” довелося проводити декілька турів серіями по 5 ударів, бо після першого туру 5 учасників завдали по 5 точних ударів і переможця виявити не вдалося. У підсумку кращим став Ткаченко Олександр, Бердянська ЗОШ №11.
У загальнокомандному заліку з виконання елементів техніки гри у футбол перемогу здобула команда Кропивницької ЗОШ №31, на другому місці Бердянська ЗОШ №11, на третьому – Херсонська ЗОШ №47.У підсумку командні місця розподілилися наступним чином:
І – Бердянська ЗОШ І-ІІІ ст. №11;
ІІ – Херсонська ЗОШ І-ІІІ ст. №47;
ІІІ – Кропивницька ЗОШ І-ІІІ ст. №31;
ІV – Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №40.
Також були визначені кращі гравці кожної з команд. Ними стали: Удовиченко Іван – Бердянська ЗОШ №11; Мазур Максим – Херсонська ЗОШ №47; Нетребенко Максим – Кропивницька ЗОШ №30 та Синицин Олег – Миколаївська ЗОШ №40.
Команди та учасники змагань були нагороджені вимпелами, дипломами, грамотами, м’ячами та футболками.Переможець зональних змагань – команда „Берти” ЗОШ №11 м.Бердянськ Запорізької області братиме участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях „Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola”.
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