Сьогодні делегація депутатського корпусу Херсона разом із секретарем міськрадипобувала з вітаннями у Будинку дитини. У закладі перебувають більше 70 малят, що залишились без батьків від самого народження. До досягнення ними 3-річного віку цілодобово їх доглядають, вчать ходити, розмовляти, гратись, взаємодіяти з ровесниками медичні й педагогічні працівники Будинку.«На співробітниках дитячого будинку лежить великий вантаж відповідальності. Вони стають родиною для немовлят – дбають про їхню безпеку, опікуються ними впродовж 24 годин на добу. Рідними для цих дітей стають сторонні люди. Головний лікар Тетяна Євгенівна Карчевич кожному з вихованців знаходить хрещених батьків. І відомі, успішні херсонці підтримують своїх похресників, яким випало на долю рости без рідних», - зазначила cекретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.Звичайно, депутати привітали колектив і вручили грамоти співробітникам закладу. А до дітей не могли прийти з порожніми руками. У День захисту дітей вихованці отримали іграшки та солодощі.