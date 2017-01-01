Сьогодні було підписано Меморандум про співробітництво і взаємодію між Херсонською ОДА та Херсонським відділенням Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.Метою співпраці є створення стабільного, прогнозованого та конкурентоспроможного ринку автотранспортних перевезень, поліпшення інвестиційного клімату, оновлення рухомого складу, створення робочих місць.На початку заходу заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Адамчик подякував всім автоперевізникам, які відгукнулися та підтримали ініціативу щодо безкоштовного перевезення мешканців та гостей м. Херсона для участі у святкових заходах, присвячених річниці заснування Кам`янської Січі.