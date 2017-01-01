Протягом січня - травня 2017 року платники податків Херсонщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 2262,8 млн.гривень. Це на 693,5 млн.грн. більше минулорічного показника.



Цьогоріч до державного бюджету бізнесмени Херсонщини перерахували 1020,1 млн.грн. або 58,9 відс. більше минулорічного періоду 2016 року. Надходження місцевих бюджетів херсонського краю зросли на 315,6 млн.грн. або 34 відс. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склали 1242,7 млн.гривень.



Завдяки платникам податків нашої області, які чесно виконують свій конституційний обов’язок та своєчасно сплачують кошти до бюджетів усіх рівнів, ми маємо можливість стабільно наповнювати державну та місцеві скарбниці, забезпечувати коштами зобов’язання держави щодо пенсійних та інших соціальних виплат.

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