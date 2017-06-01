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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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У Херсонському художньому музеї відкрита виставка латвійських митців
Відомий художник Карліс Добрайс передав в дар обласному художньому музею ім. О. Шовкуненка чотири свої роботи. Вони стали доповненням колекції його картин, що зберігаються у фондах музею. На урочистому відкритті виставки „Дари Карліса Добрайса” присутні змогли поспілкуватись по скайпу з автором і передати слова вдячності за щедрий дар. Виставка доповнена картинами інших латвійських художників.

У Херсонському художньому музеї відкрита виставка латвійських митців

Це велика культурна подія у житті двох народів, тому на урочистостях – Надзвичайний та Повноважний Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс. „Дуже радий бути присутнім на відкритті цієї виставки. Стосунки між Україною і Латвією теплі й давні, розвиваються у всіх напрямках. Те ж саме я можу сказати і про взаємини між моєю країною і Херсонською областю. Я вважаю, що факт відкриття виставки для Добрайса – це досягнення. А для Херсона це теж дуже добре для збільшення свого культурного потенціалу”, – сказав у виступі Юріс Пойканс.

У Художньому музеї зберігається триптих художника Семиверстными шагами”. Відтепер ще й полотна „Алегорія” „Моє життя”, „Реставратори” та „1900 рік”.
“Безцінний дар музею від знаменитого художника Латвії і його найкращої учениці Уни. Це найяскравіший показник довіри художників до музею, ті міжнародні гранти, які не розчиняться, а залишаться на століття у колекції музею, ставши народним надбанням“, – впевнена директор обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка Аліна Доценко.

Виставка – своєрідний культурний зріз латвійського мистецтва за останні два століття. Зберегти і доповнити колекцію картин Прибалтійської країни вдалось завдяки колективу професіоналів. Привітали працівників музею та всіх херсонців з відкриттям виставки представники обласної та міської влади.

„Я вітаю колектив музею з такою значною подією. Вашими зусиллями налагоджені зв’язки з Латвією. Ви даруєте херсонцям можливість доторкнутись до мистецтва. Ви створюєте позитивний імідж Херсона як міста, де цінують мистецтво і розвивають культурні зв’язки”, – подякувала колективу секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Український Південь





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