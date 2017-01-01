Операційна компанія ДТЕК ВДЕ, яка координує розвиток ДТЕК в сфері відновлюваної енергетики, реалізує пілотний проект будівництва сонячної електростанції (СЕС) потужністю 10 МВт в Херсонській області. Будівництво планується завершити в 2017 році«Експерти компанії декілька років вивчали ринок відновлюваної енергетики в пошуку нових перспективних напрямків для розвитку бізнесу. Сьогодні завдяки вдосконаленню технологій великий інвестиційний потенціал має сектор сонячної генерації. Тому ми прийняли рішення про реалізацію пілотного проекту в «сонці», – прокоментувала директор ДТЕК ВДЕ Вікторія Сиромятова. – Плани майбутнього розширення портфеля проектів у цьому сегменті будуть залежати від його результатів».Через тривалість процедур землевідведення під будівництво енергетичних об'єктів компанія прийняла рішення про придбання готового проекту СЕС. Партнером виступила BETEN INGENIERIE SAS, французька інжинірингова компанія з великим досвідом розробки проектів ВДЕ.У портфелі BETEN був обраний відповідний проект під будівництво сонячної електростанції в с. Трифонівка Херсонської області, яка має високий рівень інсоляції і гарний потенціал для розвитку сонячної генерації.На Трифанівській СЕС будуть встановлені сонячні панелі китайської компанії JA Solar і інвертори компанії АВВ, вироблені в Італії. Прогнозний відпуск електроенергії складає 11-12 млн КВт•год електроенергії щорічно. Введення СЕС в експлуатацію і генерація перших «зелених» кіловат-годин очікуються в 2017 році.«Розвиток відновлюваної енергетики – важлива частина енергетичної стратегії України, яка сьогодні обговорюється. ДТЕК планує активно розвивати напрямок ВДЕ. Це наші інвестиції в екологічну та безпечну генерацію майбутнього. Свої зусилля ми зосередили в сегментах сонячної і вітрової енергетики, – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. – В 2017 році компанія планує ввести в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію і почати будівництво Приморської ВЕС потужністю 200 МВт в Запорізькій області».– стратегічний холдинг, що розвиває чотири напрямки бізнесу в енергетичній галузі. На підприємствах ДТЕК працюють 110 тис. осіб в 11 регіонах України. Генеральний директор ДТЕК - Максим Тимченко.Підприємства ДТЕК видобувають вугілля і природний газ, виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло і електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги. Безпосереднє управління виробничими підприємствами в кожному з напрямків бізнесу здійснюють 4 операційні компанії – ДТЕК Енерго, ДТЕК ВДЕ, ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ЕСКО.Виробничі показники ДТЕК за 2016 рік: видобуток вугілля склав 31,3 млн тонн, видобуток природного газу – 1,6 млрд куб. метрів, виробництво (відпуск) електроенергії – 40,1 млрд КВт•год, з яких 608,4 млн КВт∙год забезпечила Ботієвська вітрова електростанція; передача електроенергії по мережах - 45,8 млрд КВт∙ год. Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.