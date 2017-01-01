Операційна компанія ДТЕК ВДЕ, яка координує розвиток ДТЕК в сфері відновлюваної енергетики, реалізує пілотний проект будівництва сонячної електростанції (СЕС) потужністю 10 МВт в Херсонській області. Будівництво планується завершити в 2017 році
«Експерти компанії декілька років вивчали ринок відновлюваної енергетики в пошуку нових перспективних напрямків для розвитку бізнесу. Сьогодні завдяки вдосконаленню технологій великий інвестиційний потенціал має сектор сонячної генерації. Тому ми прийняли рішення про реалізацію пілотного проекту в «сонці», – прокоментувала директор ДТЕК ВДЕ Вікторія Сиромятова. – Плани майбутнього розширення портфеля проектів у цьому сегменті будуть залежати від його результатів».
Через тривалість процедур землевідведення під будівництво енергетичних об'єктів компанія прийняла рішення про придбання готового проекту СЕС. Партнером виступила BETEN INGENIERIE SAS, французька інжинірингова компанія з великим досвідом розробки проектів ВДЕ.
У портфелі BETEN був обраний відповідний проект під будівництво сонячної електростанції в с. Трифонівка Херсонської області, яка має високий рівень інсоляції і гарний потенціал для розвитку сонячної генерації.
На Трифанівській СЕС будуть встановлені сонячні панелі китайської компанії JA Solar і інвертори компанії АВВ, вироблені в Італії. Прогнозний відпуск електроенергії складає 11-12 млн КВт•год електроенергії щорічно. Введення СЕС в експлуатацію і генерація перших «зелених» кіловат-годин очікуються в 2017 році.
«Розвиток відновлюваної енергетики – важлива частина енергетичної стратегії України, яка сьогодні обговорюється. ДТЕК планує активно розвивати напрямок ВДЕ. Це наші інвестиції в екологічну та безпечну генерацію майбутнього. Свої зусилля ми зосередили в сегментах сонячної і вітрової енергетики, – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. – В 2017 році компанія планує ввести в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію і почати будівництво Приморської ВЕС потужністю 200 МВт в Запорізькій області».Довідка: ДТЕК
– стратегічний холдинг, що розвиває чотири напрямки бізнесу в енергетичній галузі. На підприємствах ДТЕК працюють 110 тис. осіб в 11 регіонах України. Генеральний директор ДТЕК - Максим Тимченко.
Підприємства ДТЕК видобувають вугілля і природний газ, виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло і електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги. Безпосереднє управління виробничими підприємствами в кожному з напрямків бізнесу здійснюють 4 операційні компанії – ДТЕК Енерго, ДТЕК ВДЕ, ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ЕСКО.
Виробничі показники ДТЕК за 2016 рік: видобуток вугілля склав 31,3 млн тонн, видобуток природного газу – 1,6 млрд куб. метрів, виробництво (відпуск) електроенергії – 40,1 млрд КВт•год, з яких 608,4 млн КВт∙год забезпечила Ботієвська вітрова електростанція; передача електроенергії по мережах - 45,8 млрд КВт∙ год. Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.
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