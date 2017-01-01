Уряд актуалізував перспективні плани формування територій спроможних територіальних громад Дніпропетровської, Луганської, Тернопільської та Херсонської областей. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного розпорядження КМУ.



«Це рішення сприятиме формуванню спроможних територіальних громад в Україні», — зауважив Геннадій Зубко.



За його словами, розпорядженням КМУ внесені зміни до документів КМУ, що визначають порядок і плани формування територіальних громад.



«У перспективному плані формування територій громад Дніпропетровщини потребують уточнення складу 16 ОТГ. Також необхідно доповнити план ще трьома громадами. Перспективний план формування громад Луганської області доповнено однією – Чмирівською громадою.



План для Тернопільської області доповнюється 10 громадами. У перспективному плані ОТГ Херсонської області уточнено склад восьми громад, доповнено його ще сімома громадами, а також змінено назву Цурюпінської ОТГ на Олешківську», — зазначив Геннадій Зубко.

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