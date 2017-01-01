Будівництво газопроводу до смт Новоронцовка було розпочато ще у 2007 році, але даний об’єкт в експлуатацію не був введений через виявлені зауваження ПАТ «Херсонгаз» та ТУ Держгірпромнагляду, які не були усунені генпідрядником.На сьогоднішній день споруду частково розкрадено, тому з метою добудови даного газопроводу необхідно здійснити його технічне обстеження фахівцями, що мають необхідні кваліфікаційні сертифікати, з подальшим визначенням технічного стану об’єкту та отриманням рекомендацій стосовно його добудови та експлуатації.Наразі за кошти місцевого населення зроблено внутрішнє розведення газопроводу у селі. Проте мешканці району встановили твердопаливні котли та змушені опалювати свої домівки вугіллям.Разом з тим, Андрій Гордєєв зауважив, що керівництвом ОДА опрацьовано це питання та є певні шляхи його вирішення, яке найближчим часом буде презентовано громаді Нововоронцовського району: «Ми знайдемо шляхи добудови газопроводу, які задовільнять інтереси інвестора і громади».