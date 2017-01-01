Народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до Міністерства фінансів України з проханням прискорити перерахунок видатків по компенсації коштів за субсидії для житлово-експлуатаційних організацій Херсона.



Як зазначається у депутатському зверненні, через недосконалий механізм відшкодування витрат на оплату компослуг ОСББ та інші житлово-експлуатаційні контори отримують компенсації по субсидіях із суттєвими затримками. Зокрема, у Херсоні житлово-експлуатаційних організацій не отримують зазначену компенсацію ще з січня цього року.



«Наразі загальна сума заборгованості держави перед ОСББ та іншими організаціями у місті Херсон по «квартплаті» склала вже понад 5,4 млн. грн. Новостворені ОСББ вказують, що через цю затримку не мають можливості вчасно сплачувати за електроенергію та вивезення сміття, що спричиняє великі проблеми для мешканців будинків», – інформує нардеп.



Задля зниження соціальної напруги та усунення перешкод під час використання громадянами права на субсидію Олександр Співаковський просить пришвидшити перерахунок видатків по компенсації коштів за субсидії для житлово-експлуатаційних організацій. А для того, аби уникнути подібних затримок перед ОСББ у майбутньому, нардеп пропонує внести до діючого порядку надання субсидій відповідні зміни.



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